Три замминистра здравоохранения Татарстана покинули свои посты

Владимир Филатов, Вера Семенова, Андрей Кирносов покинули свои позиции

Фото: Максим Платонов

Три замминистра здравоохранения Татарстана покинули свои должности. Информация о кадровых перестановках подтвердилась, и страницы Владимира Филатова, Веры Семеновой и Андрея Кирносова исчезли из раздела «Руководство» на официальном сайте ведомства.

Владимир Филатов, занимавший пост главы горздрава Казани, а также Вера Семенова, отвечавшая за кадровую политику, и Андрей Кирносов, курировавший вопросы цифровизации в министерстве, покинули свои позиции.

В настоящее время идет согласование возможных кандидатур на вакантные должности. Официальные указания о новых назначениях пока не опубликованы.

Напомним, что Альмира Абашева назначили на должность министра здравоохранения Татарстана. Новый министр сменил на посту Марселя Миннуллина, который покинул должность 6 июня 2025 года. Соответствующий указ был подписан Рустамом Миннихановым.



Анастасия Фартыгина