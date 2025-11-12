Жители Татарстана за 10 месяцев потеряли 4,5 млрд рублей из-за мошенников

В среднем ежедневно жертвами преступников становятся от 5 до 10 человек. Наиболее уязвимая группа — работающие женщины в возрасте 25–45 лет

За десять месяцев 2025 года мошенники похитили у жителей Татарстана около 4,5 млрд рублей. Статистика остается на уровне прошлого года, когда за аналогичный период было украдено 4,7 млрд рублей. Об этом сообщил старший прокурор отдела по надзору за производством дознания и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Татарстана Михаил Желаев на пресс-конференции.

По словам Желаева, в среднем ежедневно жертвами преступников становятся от пяти до 10 человек. Наиболее уязвимая группа — работающие женщины в возрасте 25—45 лет со средним уровнем дохода, проживающие в крупных городах. Раскрываемость таких преступлений остается низкой — около 16%.

— Мошенники постоянно совершенствуют свои методы. Среди новых схем — проверка подлинности купюр, оплата налоговой задолженности, общение через сервисы знакомств и поддельные zoom-конференции. В период «черной пятницы» активно создаются фишинговые сайты, которые сложно отличить от оригинальных, — отметил прокурор.

Оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств МВД по республике Радис Юсупов добавил, что с сентября количество обращений пострадавших превысило 1 тыс. в месяц. Основной мишенью злоумышленников стал портал госуслуг: они представляются сотрудниками налоговой, ЖКХ или поликлиники, чтобы получить доступ к личным кабинетам граждан.

По данным Банка России, за первое полугодие 2025 года мошенники похитили по всей стране почти 13,2 млрд рублей, из которых удалось вернуть лишь 6,45%. При этом кредитным организациям удалось предотвратить кражи на сумму свыше 8 трлн рублей.

Напомним, что киберпреступники начали массово скупать «повторно продаваемые» сим‑карты — номера, ранее использованные и вернувшиеся в оборот, а затем с их помощью восстанавливают доступ к чужим учетным записям. В результате злоумышленники могут получить паспортные данные, сведения о недвижимости и автомобилях, а также оформить кредиты и сделки от имени жертвы.



Анастасия Фартыгина