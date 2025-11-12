Татарстанцам рассказали, как купить имущество, не теряя миллионы

Каждый день от 5 до 10 татарстанцев теряют до 30 млн рублей

Телефонные звонки с иранских номеров, «выгодные» предложения в интернете, поддельные документы на сделках с недвижимостью — мошенники действуют все более изобретательно. За десять месяцев 2025 года жители Татарстана уже потеряли 4,5 млрд рублей. Как распознать обман, избежать участи «дропа», надежно купить имущество и защитить близких — в материале «Реального времени».

Портрет типичной жертвы — это работающая женщина

Несмотря на блокировку WhatsApp* и Telegram, в Татарстане к концу года подрастает число цифровых мошенничеств. Сейчас количество заявлений в правоохранительные органы уже превысило тысячу.

При этом число киберпреступлений показало снижение — на 22%, а их раскрываемость достигла всего лишь 16%. Финансовые потери татарстанцев от действий мошенников огромны: за десять месяцев текущего года похищено 4,5 млрд рублей, это немногим меньше показателей аналогичного периода прошлого года. При этом общая сумма ущерба за весь 2024 год — 5,7 млрд.

От пяти до 10 жителей Татарстана ежедневно становятся жертвами преступников, а общий ущерб может достигать 30 млн рублей за сутки. Анализ показывает, что портрет типичной жертвы — это работающая женщина в возрасте от 25 до 44 лет, проживающая в городе, со средним уровнем дохода и образованием. В качестве «дропов», исполнителей, забирающих деньги, чаще всего используются молодые люди от 18 до 24 лет.

К последним «легендам» для обмана МВД отнесло: проверку подлинности купюр, использование сервисов знакомств, проведение фальшивых акций «черной пятницы», при этом фишинговые сайты практически неотличимы от ресурсов крупных ретейлеров. Также распространены поддельные zoom-встречи и предложения по «оплате» несуществующих налоговых задолженностей.

Благодаря новому закону о сим-картах звонки теперь поступают без видимого видоизменения номера, но с использованием кодов других стран, например +98 (Иран) или +995 (Грузия). Эти коды внешне напоминают привычные российские номера, и люди «клюют».

— Они точно знают, что говорить. Используют различную терминологию и контролируют темп и тембр голоса для создания необходимого эффекта. Кладите трубку без разговоров, — рассказал младший советник юстиции Михаил Желаев на пресс-конференции «О мерах противодействия распространенным схемам мошенничества».

Банк заинтересуется вашим ночным переводом

Заместитель управляющего Отделением Банка России — Нацбанком по РТ Нурания Хайруллина напомнила, что банки уже заблокировали до 99,7% мошеннических операций, предотвратив попытки хищения 8 трлн рублей в 82,5 млн случаев.

— Если вы уже стали жертвой обмана, ни в коем случае нельзя поддаваться на уговоры мошенников, которые могут предложить «вернуть» похищенные средства за дополнительную «комиссию» или «страховку», — это лишь продолжение обмана, — рассказала Хайруллина. При этом каждый пятый пострадавший по разным причинам никуда не обращается.

Банки усилили контроль за операциями, чтобы не допустить выдачи денег, если есть подозрения, что, например, клиент находится под влиянием мошенников, или его привычная модель поведения резко изменилась — скажем, он всегда снимал деньги днем в Казани, а теперь совершает операции ночью в Набережных Челнах.

Серьезной проблемой остается и кредитное мошенничество. Преступники звонят, представляясь сотрудниками Бюро кредитных историй (БКИ), сообщая, что не все данные клиента ушли в базу, и требуют дополнить и выслать им информацию. В качестве меры защиты от импульсивных решений и психологического давления введен «период охлаждения» для определенных операций. Кроме того, появилась новая услуга под названием «вторая рука» или «доверенное лицо»: клиент назначает лицо (может не быть клиентом этого банка), у которого будет 12 часов, чтобы подтвердить или отклонить подозрительную операцию. Пока от этого доверенного лица не поступит согласие, банк не будет проводить операцию.

Преступники подделывают доверенности, правоустанавливающие документы или паспорта

Затронули и тему мошенничества с имуществом. Звонящие создают иллюзию угрозы со стороны третьих лиц. Они, представляясь сотрудниками Росреестра или правоохранительных органов, сообщают о якобы ведущихся операциях с недвижимостью потенциальной жертвы.

Ни Росреестр, ни правоохранительные органы никогда не инициируют подобные звонки и не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону. Любое подобное обращение — это попытка мошенничества.

Еще один вид мошенничества связан с фальсификацией документов в процессе купли-продажи недвижимости. Преступники подделывают доверенности, правоустанавливающие документы или паспорта, чтобы незаконно продать чужое имущество. В некоторых случаях законный собственник может даже не подозревать об этом.

Для защиты от подобных махинаций собственникам рекомендуется подать заявление о невозможности госрегистрации перехода, ограничения, прекращения права на объект недвижимости без личного участия правообладателя. Важно учитывать, что этот запрет не действует, если переход права осуществляется на основании решения суда или по запросу пристава-исполнителя. Тем не менее на сегодняшний день в ЕГРН внесено более 173 тыс. таких записей.

Покупателям, в свою очередь, следует тщательно проверять все предоставленные документы. Прежде всего необходимо требовать от продавца предъявить оригиналы правоустанавливающих документов, а любой отказ должен стать поводом для настороженности. Обязательно нужно запросить свежую выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах — следует убедиться, что именно продавец является законным правообладателем объекта недвижимости, что он владеет полноценным объектом, а не долей, а также проверить наличие обременений и прав несовершеннолетних.

«Мы все еще боремся со СМИ?»

Уже 482 тыс. татарстанцев установили самозапрет на кредиты через «Госуслуги» или МФЦ. С 1 сентября почти 8 тыс. жителей республики воспользовались возможностью ограничить заключение новых договоров, рассказали в Минцифры РТ.

Ближе к концу пресс-конференции Михаил Желаев решил обратиться к журналистам с вопросом: «Кто не оформил самозапрет?». Заметив, что присутствующие неохотно поднимают руки, пошутил: «Выше! За это ответственности же нет». Руки, впрочем, подняло большое количество человек, на что Желаев сказал:

— Мы уже какую встречу проводим, лица-то все те же. Но мы все еще боремся со СМИ, получается?



Рената Валеева