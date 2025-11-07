Нижнекамка перевела мошенникам 2,3 млн рублей, поверив угрозам уголовного дела

В качестве угрозы аферист сообщил, что в отношении нее возбуждено дело из-за подозрительных денежных переводов, направленных на финансирование Украины

Фото: Артем Дергунов

В полицию обратилась 53-летняя женщина, ставшая жертвой мошеннической схемы, в результате которой она потеряла более 2,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

По словам пенсионерки, на ее телефон пришло сообщение в одном из мессенджеров от имени экс-руководителя. В нем утверждалось, что в отношении нее возбуждено уголовное дело из-за подозрительных денежных переводов, якобы направленных на финансирование вооруженных сил Украины. В сообщении также говорилось, что вскоре с ней свяжется представитель правоохранительных органов.

Спустя короткое время женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ. Она объяснила ему, что не совершала никаких переводов. Однако мошенники убедили ее, что произошла утечка персональных данных и предложили помощь в сохранении ее средств. Для этого им было необходимо перевести все накопления на «безопасный счет».

Поверив аферистам, пенсионерка перевела все свои сбережения на указанные счета. Лишь позже она осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские призывают граждан быть осторожными и не доверять сообщениям от незнакомцев, особенно касающимся финансовых операций.

Анастасия Фартыгина