В Казани арестовали замруководителя УФАС по Татарстану, в Китае нашли новый коронавирус
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 21 февраля.
- Казанский суд отправил в СИЗО 34-летнего замруководителя УФАС по Татарстану Алмаза Яфизова. Дело на куратора чистоты госзакупок и борца с незаконной рекламой возбудили сотрудники Федеральной службы безопасности. По данным «Реального времени», ему предъявляют превышение должностных полномочий путем выдачи незаконных предписаний в адрес Минэкологии Татарстана по торгам на право разработки песчаного карьера «Елабужский». По версии чекистов, Яфизов добивался исключения одних участников аукциона с целью создания преимущества другим, в результате министерство дважды не смогло заключить контракт с фирмами-победителями, а бюджет недополучил десятки миллионов. Антимонопольщик с этой версией не согласен.
- Татарстанское УФАС оштрафовало «Пятерочку» на 400 тыс. рублей за незаконную рекламу. Компания не смогла подтвердить согласие клиента на получение сообщений о новом сервисе лояльности, в частности о предложениях за «апельсинки». Заявитель, который обратился в ФАС, предоставил видеодоказательства, что его номер никогда не использовался для регистрации в программе лояльности «Пятерочки».
- В Казани прокуратура Московского района провела проверку ОАО «Московский рынок» и выявила серьезные нарушения в его работе. Среди них — самовольное занятие государственного участка и несоблюдение норм при строительстве нового здания.
- Валовой региональный продукт Татарстана в 2024 году составил 5,2 трлн рублей, сообщил в докладе заместитель премьер-министра РТ — министр экономики Мидхат Шагиахметов на совместном заседании оперативного штаба по обеспечению социально-экономической стабильности в республике и коллегии Минэкономики. Темп роста — 103,9% в сопоставимых ценах к уровню 2023 года. В этом году угрозой экономическому росту может стать высокая ключевая ставка, считает Рустам Минниханов. Что заставило предпринимателей выйти из подпольных «гаражей» и к чему готовится «Казанькомпрессормаш», оказавшийся под внешним управлением Росимущества, — в материале «Реального времени».
1/50
- Минюст признал бывшую журналистку Первого канала Жанну Агалакову* иноагентом. В перечень еще внесли блогера Рустема Адагамова* и Илью Азара*, колумниста Елизавету Александрову-Зорину* и украинского артиста Антона Лирни*.
- Школа фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой может открыться в Казани до конца 2025 года. Об этом рассказал министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов: «Мы с Алиной ведем активную работу по поиску спонсоров. Есть идея сделать проект партнерским, чтобы привлечь инвесторов. Но сейчас, надо признать, это сложная задача. Крупные инфраструктурные проекты без серьезной поддержки реализовать трудно. Строить такие объекты, как катки, особенно сложно, поскольку они всегда были дорогими, даже базовые. А у нас проект уникальный: он предполагает нестандартный фасад, этажность, дополнительные залы. Все это повышает стоимость по сравнению с базовыми решениями».
- Министру внутренних дел по Татарстану Дамиру Сатретдинову присвоили звание генерал-лейтенанта полиции, а его заму Фяргату Мухаметзянову — генерал-майора. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин.
- Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка в Москву. Он сделал это заявление на фоне обсуждения законопроекта американских сенаторов-республиканцев о выходе США из ООН. По его мнению, организация должна оставаться независимой площадкой для всех стран, а не служить интересам только Запада.
- В Набережных Челнах сотрудники ФСБ задержали мужчину, который подозревается в помощи террористам. Следствие установило, что с марта по май 2024 года он переводил деньги участникам международной террористической организации.
- Кардинал Джанфранко Равази допустил возможность, что папа римский Франциск может покинуть свой пост, если не сможет выполнять свои обязанности по состоянию здоровья. Понтифик сейчас находится в больнице с двусторонней пневмонией.
- С 10 по 16 февраля заболеваемость гриппом и ОРВИ в Татарстане выросла на 10% по сравнению с предыдущей неделей. Показатель ниже эпидемического порога на 36%, сообщила замруководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина. По ее словам, всего за прошедшую неделю в республике зарегистрировали 15,8 тыс. случаев ОРВИ и гриппа.
- В феврале в Татарстане зарегистрировали два случая кори, завезенных из Таджикистана. Всего было выявлено 413 контактных лиц. Прививки по эпидпоказаниям потребовались лишь 20 из них.
- В Китае у летучих мышей выявили новый коронавирус, который напоминает COVID-19. Об этом сообщили в газете South China Morning Post. Вирус относится к новой линии HKU5 и был обнаружен у японского нетопыря в Гонконге. Исследования показывают, что этот вирус может быть заразен для человека.
Ключевые события 1094-го дня специальной военной операции на Украине:
- Подразделения группировки войск «Центр» в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Надеждинка и Новоселка, расположенные в ДНР.
- За неделю средствами ПВО сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы JDAM и 36 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 17 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган», противокорабельная ракета «Нептун» переоборудованная для поражения наземных целей, а также 790 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 655 самолетов, 283 вертолета, 44 132 беспилотных летательных аппарата, 596 зенитных ракетных комплексов, 21 688 танков и других боевых бронированных машин, 1 521 боевая машина реактивных систем залпового огня, 21 926 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 005 единиц специальной военной автомобильной техники.
Дарья Пинегина
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.
Справка
* признаны иноагентами