Новости общества

14:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Российские войска взяли под контроль Надеждинку и Новоселку в ДНР

13:09, 21.02.2025
Российские войска взяли под контроль Надеждинку и Новоселку в ДНР
Фото: Максим Платонов

Подразделения группировки войск «Центр» в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Надеждинка и Новоселка, расположенные в ДНР, сообщили в Минобороны.

— Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, активными действиями освободили населенный пункт Надеждинка. <...> Подразделения группировки войск «Восток» освободили Новоселку, — говорится в сводке министерства.

Ранее подразделения группировки войск «Запад» в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Ямполовка, расположенный в ДНР.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также