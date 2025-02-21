Российские войска взяли под контроль Надеждинку и Новоселку в ДНР
Подразделения группировки войск «Центр» в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Надеждинка и Новоселка, расположенные в ДНР, сообщили в Минобороны.
— Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, активными действиями освободили населенный пункт Надеждинка. <...> Подразделения группировки войск «Восток» освободили Новоселку, — говорится в сводке министерства.
Ранее подразделения группировки войск «Запад» в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Ямполовка, расположенный в ДНР.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.