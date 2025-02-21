Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Татарстане выросла на 10%

Показатель ниже эпидемического порога на 36%

Фото: Владимир Васильев

С 10 по 16 февраля заболеваемость гриппом и ОРВИ в Татарстане выросла на 10% по сравнению с предыдущей неделей. Показатель ниже эпидемического порога на 36%, сообщила на пресс-конференции о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации замруководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

По ее словам, всего за прошедшую неделю в республике зарегистрировали 15,8 тыс. случаев ОРВИ и гриппа. Заболеваемость сохраняется на уровне прошлого года. «Вполне характерная ситуация для текущего сезона, какого-либо напряжения не ощущается», — добавила спикер.

Владимир Васильев / realnoevremya.ru

В структуре заболеваемости увеличивается доля гриппа. «Если последние недели прошлого года мы начинали с доли гриппа порядка 2-3%, то за седьмую неделю она составляет уже 42%», — сказала она. Преобладает вирус гриппа А, прирастает и доля вируса гриппа В.

Эти цифры подтверждают, что эпидемиологический сезон традиционно длится по март включительно, подчеркнула Авдонина. Тяжелых случаев гриппа на прошлой неделе не зарегистрировано, сказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов.

Напомним, в России продолжают фиксировать подъем заболеваемости ОРВИ. На прошлой неделе число случаев выросло на 7%. Превышение плановых показателей наблюдается в 49 регионах, в 30 увеличилось количество госпитализаций.

Галия Гарифуллина