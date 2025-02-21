Татарстанское УФАС оштрафовало «Пятерочку» на 400 тыс. рублей за незаконную рекламу

Фото: Максим Платонов

Торговая сеть «Пятерочка» получила штраф в размере 400 тыс. рублей от Татарстанского управления ФАС. Причиной наказания стало нарушение правил рассылки рекламных сообщений клиентам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Компания не смогла подтвердить согласие клиента на получение сообщений о новом сервисе лояльности, в частности о предложениях за «апельсинки». Заявитель, который обратился в ФАС, предоставил видеодоказательства, что его номер никогда не использовался для регистрации в программе лояльности «Пятерочки».

Антимонопольный орган подчеркнул, что рассылка рекламных сообщений без согласия получателя — это серьезное нарушение законодательства о рекламе.

Накануне УФАС признало компанию «Яндекс Плюс» виновной в нарушении закона о рекламе. Нарушение связано с использованием футбольного термина «сейв» в рекламных материалах, что подразумевало отражение опасных ударов вратарем. Реклама размещалась через поисковую систему «Яндекс», но не содержала необходимой информации об условиях, на которых банк предлагает этот финансовый продукт.



Анастасия Фартыгина