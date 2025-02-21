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Минюст России признал иноагентом журналистку Жанну Агалакову*

17:06, 21.02.2025

Минюст признал журналистку Жанну Агалакову* иноагентом. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Вместе с Агалаковой* в перечень внесли блогера Рустема Адагамова* и Илью Азара*. Также иноагентами признаны колумнист Елизавета Александрова-Зорина* и украинский артист Антон Лирник*.

Елизавета Пуншева
Справка

* признаны иноагентами

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