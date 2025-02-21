Минюст России признал иноагентом журналистку Жанну Агалакову*
Минюст признал журналистку Жанну Агалакову* иноагентом. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Вместе с Агалаковой* в перечень внесли блогера Рустема Адагамова* и Илью Азара*. Также иноагентами признаны колумнист Елизавета Александрова-Зорина* и украинский артист Антон Лирник*.
Справка
* признаны иноагентами
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