В Китае у летучих мышей нашли новый коронавирус

Фото: Галия Шакирова

В Китае у летучих мышей выявили новый коронавирус, который напоминает COVID-19. Об этом сообщили в газете South China Morning Post.

Вирус относится к новой линии HKU5 и был обнаружен у японского нетопыря в Гонконге. Исследования показывают, что этот вирус может быть заразен для человека.

Ученые предупреждают, что коронавирусы, извлеченные из летучих мышей, могут представлять угрозу для людей. Они могут передаваться напрямую или через промежуточных животных. На данный момент распространение вируса не зафиксировано.

Напомним, что подкомитет по коронавирусу комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США опубликовал доклад, в котором утверждается, что вирус COVID-19 с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань.

Анастасия Фартыгина