Рустам Минниханов: «Если кто-то хочет сказать, что татары любят деньги, то им скажем — мы зарабатываем»

Раис Татарстана намерен поднять вопрос высокой ключевой ставки перед руководством страны

Фото: Динар Фатыхов

«Так по себе сделать 5,2 трлн рублей валовой продукции [по итогам 2024 года] непросто. Плюс 1,9 трлн рублей налогов. Если кто-то хочет сказать, что татары любят деньги, то им скажем — мы зарабатываем», — говорил Рустам Минниханов об умении республики работать в самых непредсказуемых условиях. По итогам 2024 года, ставшего третьим с начала СВО, экономика республики показала рост на 3,9%, а промышленность — на 5%, и в этих двух цифрах заключается вся «соль» юмора раиса Татарстана. В этом году угрозой экономическому росту может стать высокая ключевая ставка, считает он. Что заставило предпринимателей выйти из подпольных «гаражей» и к чему готовится «Казанькомпрессормаш», оказавшийся под внешним управлением Росимущества, — в материале «Реального времени».

Что показали московским гостям

Главные экономические итоги Татарстана в 2024 году подводили сегодня на отчетной коллегии Министерства экономики РТ с участием широкого пула федеральных представителей. По традиции приехал председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, а новичками стали первый замминистра экономического развития РФ Максим Колесников, член правления — замгендиректора АО «Корпорация МСП» Кирилл Коломийцев. АО «Российской экспортный центр» делегировал почетную миссию директору по координации региональных программ Олегу Радионову, а Минпромторг РФ — заместителю директора департамента региональной промышленной политики Дмитрию Королеву.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Каждая из этих структур уполномочена оказывать господдержку регионам в рамках различных федеральных программ. Так, Корпорация МСП выдает льготные займы и гарантии предпринимателям, РЭЦ — субсидии на транспортировку экспортной продукции, ФРП — льготные кредиты для крупных предприятий на запуск инновационной продукции. Понятно, что перед выдачей каждого рубля делается предварительный финансовый расчет, но увидеть татарстанский бизнес в лицах лишним не будет.

Перед началом в фойе Поволжской академии физкультуры и спорта развернули выставку предприятий малого и среднего бизнеса. Ее открывали предприниматели, вернувшиеся из зоны СВО. Резидент промышленного парка «Кукмор» ООО «ТБ –Ресурс» трудоустроил первых двух коллег — ветеранов СВО. И в этом году здесь будут работать все те, кто вернулся из зоны боевых действий — всего 20 участников, рассказали во время обхода Рустаму Минниханову.



Промпарку будет предоставлен льготный микрозаем в 5 млн рублей под 1% годовых, а также льготный лизинг под 8% годовых. На другом стенде презентовали автосервис, который открыл участник СВО из другого района Татарстана. Помощь ему оказал Фонд поддержки предпринимательства РТ.

Termata вместо Орлова из группы «ГМС»

Особый интерес у журналистов вызвал стенд группы «ГМС», попавшей, как известно, под временное управление по указу президента РФ. Однако заявленный в повестке гендиректор ГМС Александр Орлов не приехал, хотя его, похоже, все-таки ждали. Задолго до начала обхода можно было видеть, как управляющий директор «Казанькомпрессормаша» Ильнур Сагдиев кружит на входе в здание.

Директор Termata Руслан Мустафин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако центральное место на стенде вместо руководства ГМС заняла челнинская компания Termata. Тут же подоспел мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

— Что за Termata? — спросил корреспондент «Реального времени» у главы автограда.

Оказалось, что год назад челнинские предприниматели выиграли тендер у «Казанькомпрессормаша» на поставку оборудования для строительства ГПА для СПГ-завода в Усть-Луге, который строится с участием «ГМС Групп».

— Этих ребят мы из «гаража» вытащили, а сейчас они работают резидентами в промышленном парке «Развитие», — рассказал Наиль Магдеев.

Позже на коллегии выступил другой выходец из «гаражного бизнеса». Переработчик полимеров с участием господдержки сумел нарастить обороты до 4 млрд рублей.

ВРП — 5,2 трлн рублей, инвестиции — 1,4 трлн рублей

Валовой региональный продукт Татарстана в 2024 году составил 5,2 трлн рублей, сообщил в докладе заместитель премьер-министра РТ — министр экономики Мидхат Шагиахметов на совместном заседании оперативного штаба по обеспечению социально-экономической стабильности в республике и коллегии Минэкономики. Темп роста — 103,9% в сопоставимых ценах к уровню 2023 года.

Основной вклад в рост экономики в 2024 году обеспечили:

обрабатывающие производства: машиностроение и нефтехимия;

реализация масштабных инфраструктурных объектов, в первую очередь в дорожном строительстве, доля которых в структуре строительства занимает 43%;

федеральные и региональные меры поддержки;

высокая потребительская активность.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Четверть ВРП пришлась на нефтедобычу, пятая часть — на обрабатывающие производства, Наибольший вклад в рост ВРП внесли Казань — 34,6%, Альметьевский район — 14,4%, Набережные Челны — 9,3%, Нижнекамский район — 9,3%

Объем промышленного производства составил 5,5 трлн рублей, индекс промышленного производства — 105%. В обрабатывающих отраслях рост на 9,7%, в машиностроении — 17,2%, в нефтехимии — 6,2%. Удельный вес промышленности в экономике Татарстана — 47,1%. Потребительский рынок вырос на 106,7%, объем розничного товарооборота — 2,1 трлн рублей. Оборот МСП вырос до 2,8 трлн рублей. Его удельный вес — 24,2%.

Значимый вклад в развитие всех отраслей внесли предприятия малого и среднего бизнеса. Их оборот в 2024 году превысил 2,8 трлн рублей. На рост экономики повлияло также наращивание объемов производства товаров и услуг резидентов особых экономических зон, промышленных парков и территорий опережающего развития. По итогам 2024 года вклад в ВРП — 7,7%, темп роста оборота к 2023 году — 128,7%, количество резидентов — 2 087. По оценке, объем инвестиций в основной капитал по итогам 2024 года составил 1,4 триллиона рублей, обеспечив темп роста на уровне 112%.

Управляющий директор «Казанькомпрессормаша» Ильнур Сагдиев рассказал о планах развития предприятия на перспективу. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Управляющий директор «Казанькомпрессормаша» Ильнур Сагдиев рассказал о планах развития предприятия на перспективу, подчеркивая связь с группой «ГМС». Финансовые результаты впечатляющие. По итогам года выручка ГМС составила 104 млрд рублей, а у ККМ — 20,6 млрд рублей. По его словам, компания ведет три проекта НИОКР на 7,4 млрд рублей, но есть затруднения из-за дороговизны капитала.

— Нужно расширить поддержу НИОКР при создании новых проектов, — предложил он.

Сейчас компания осваивает новые модели насосов для поставок по РФ и в Белоруссию.

До 2029 года капиталовложения составят 4 млрд рублей. Летом этого года «Казанькомпрессормаш» запустит комплекс по испытанию сверхмощных компрессоров для технологии крупнотоннажного сжижения природного газа стоимостью 11,9 млрд рублей.

Рэхмет генералам бизнеса от Минниханова

— Так по себе сделать 5,2 трлн рублей валовой продукции непросто. Плюс 1,9 трлн рублей налогов — это огромный труд. Если кто-то хочет сказать, что татары любят деньги, то им скажем — мы зарабатываем, — отметил в заключительном слове Рустам Минниханов. — Мы крупнейший налогоплательщик федерального бюджета, и это правильно, — подчеркнул он, выразив слова благодарности генеральным директорам предприятий.

По его мнению, в этом году большую угрозу экономическому росту и инвестициям представляет высокая банковская ставка.

— Особенно нас беспокоит, что будет в жилищном строительстве. Вчера провели комиссию Госсовета, Марат Шакирзянович, я, Ирек Анварович, председатели комитетов Госдумы и Госсовета. Конечно, эти вопросы будем ставить перед руководством страны.

По его словам, необходимо сохранить уровень развития республики, сохранить наши предприятия, крупные, особенно МСБ. «Все это без мер федеральной поддержки и муниципальных будет невозможно», — резюмировал он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Другая проблема — дефицит кадров. По его мнению, необходимо искать системные решения.

— Мы видим, какая демография: у нас будет спад, нам придется привлекать серьезные ресурсы из-за пределов страны, — спрогнозировал раис.

В этом смысле необходимо решать жилищный вопрос, так как без жилья трудно будет переманить специалистов. Другим резервом остается повышение производительности труда. «Но это больше о роботах, автоматизации производства. И это снова упирается в инвестиции. Если предприятия не будут получать прибыль — экономика не будет помогать», — заключил раис Татарстана.

1 / 50 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов