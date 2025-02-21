В Минспорте назвали возможные сроки открытия школы фигурного катания Загитовой

Фото: Динар Фатыхов

Школа фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой может открыться в Казани до конца 2025 года. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

— Мы с Алиной ведем активную работу по поиску спонсоров. Есть идея сделать проект партнерским, чтобы привлечь инвесторов. Но сейчас, надо признать, это сложная задача. Крупные инфраструктурные проекты без серьезной поддержки реализовать трудно. Строить такие объекты, как катки, особенно сложно, поскольку они всегда были дорогими, даже базовые. А у нас проект уникальный: он предполагает нестандартный фасад, этажность, дополнительные залы. Все это повышает стоимость по сравнению с базовыми решениями, — отметил он.

По словам Леонова, если проект получит необходимое финансирование, строительство закончат за один сезон.

Центр фигурного катания имени Алины Загитовой должен появиться в Казани на месте старого стадиона «Водник». Договоренность об открытии спортивного объекта была достигнута на встрече Загитовой с главой Татарстана Рустамом Миннихановым во время Петербургского международного экономического форума в июне 2023 года.



Позднее сообщалось, что строительство школы олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой планировалось завершить к лету 2024 года.



Елизавета Пуншева