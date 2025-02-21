Папа римский Франциск может отречься от престола из-за проблем со здоровьем

Кардинал Джанфранко Равази допустил возможность, что папа римский Франциск может покинуть свой пост, если не сможет выполнять свои обязанности из-за здоровья. Об этом сообщили в ТАСС.

Равази пояснил, что Франциск очень хочет завершить Юбилейный год христианства, который проходит в этом году.

Понтифик сейчас находится в больнице с двусторонней пневмонией. Его состояние здоровья вызывает много обсуждений и спекуляций о том, могут ли скоро состояться выборы нового папы, если он решит отречься от престола. Равази добавил, что решение остается за самим Франциском.



Анастасия Фартыгина