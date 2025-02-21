Новости общества

14:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

ФСБ в Набережных Челнах задержали пособника террористов

12:53, 21.02.2025
ФСБ в Набережных Челнах задержали пособника террористов
Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах сотрудники ФСБ задержали мужчину, который подозревается в помощи террористам. Об этом сообщили в пресс-службе.

Следствие установило, что с марта по май 2024 года он переводил деньги участникам международной террористической организации.

    В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Ему могут грозить от 8 до 15 лет тюремного срока и штраф до 700 тыс. рублей. В настоящее время продолжаются оперативные и следственные мероприятия.

    Анастасия Фартыгина

    Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

    ОбществоВласть Татарстан

    Новости партнеров

    Читайте также