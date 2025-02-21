ФСБ в Набережных Челнах задержали пособника террористов
В Набережных Челнах сотрудники ФСБ задержали мужчину, который подозревается в помощи террористам. Об этом сообщили в пресс-службе.
Следствие установило, что с марта по май 2024 года он переводил деньги участникам международной террористической организации.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Ему могут грозить от 8 до 15 лет тюремного срока и штраф до 700 тыс. рублей. В настоящее время продолжаются оперативные и следственные мероприятия.
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