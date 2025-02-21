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Путин повысил в званиях главу МВД Татарстана и его заместителя

15:12, 21.02.2025
Путин повысил в званиях главу МВД Татарстана и его заместителя
Фото: Динар Фатыхов

Министру внутренних дел по Татарстану Дамиру Сатретдинову присвоили звание генерал-лейтенанта полиции. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин, сообщает пресс-служба министерства.

Кроме того, тем же указом президент присвоил звание генерал-майора внутренней службы и заместителю Сатретдинова — Фяргату Мухаметзянову.

В Татарстан Сатретдинов приехал в марте прошлого года в звании генерал-майора. Мухаметзянов с 2023 года отвечает за тыловую часть республиканского МВД и носил звание полковника внутренней службы.

Елизавета Пуншева

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