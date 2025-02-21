Прокуратура Казани выявила нарушения в работе Московского рынка

Фото: Руслан Ишмухаметов

В Казани прокуратура Московского района провела проверку ОАО «Московский рынок» и выявила серьезные нарушения в его работе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Выяснилось, что рынок самовольно занял земельный участок, который является государственной собственностью. Это лишило предпринимателя доступа к его торговому павильону.

Также прокуратура обнаружила, что при строительстве нового здания были нарушены градостроительные нормы, а на территории скапливался мусор. Земельные работы проводились без необходимых разрешений.

В результате проверки ответственные лица рынка были привлечены к административной ответственности. Нарушения были устранены, а двоим работникам рынка назначили дисциплинарные меры.

Напомним, что выкупивший в марте 2022 года Московский рынок в Казани холдинг Ginza Project готовится открыть обновленный лабаз весной. В преддверии этого события его команда, чтобы подогреть интерес, решила запустить экскурсии по базару, с историями о локации и общением со старожилами-продавцами. Подробнее — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина