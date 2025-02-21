В Госдуме предложили перенести штаб-квартиру ООН в Москву

Фото: Анастасия Фартыгина

Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка в Москву. Он считает, что Россия является «столицей справедливого и дипломатически взвешенного государства» на международной арене. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Шеремет сделал это заявление на фоне обсуждения законопроекта американских сенаторов-республиканцев о выходе США из ООН. По его мнению, организация должна оставаться независимой площадкой для всех стран, а не служить интересам только Запада.

Депутат подчеркнул, что ООН должна вернуть статус арбитра и оплота справедливости. Он также призвал США не спешить с выходом из организации, так как каждый голос важен для поиска компромиссов в международных отношениях. Шеремет уверен, что ООН можно переформатировать так, чтобы она стала объективной и независимой структурой.