«Карьерный» сговор с упущенной выгодой 138 млн? В чем ФСБ обвинила замначальника УФАС

В СИЗО Казани Алмаз Яфизов угодил за предписания по исключению участников аукционов Минэкологии Татарстана

Фото: Ирина Плотникова

Накануне казанский суд отправил в СИЗО 34-летнего замруководителя УФАС по Татарстану Алмаза Яфизова. Дело на куратора чистоты госзакупок и борца с незаконной рекламой возбудили сотрудники Федеральной службы безопасности. По данным «Реального времени», ему предъявляют превышение должностных полномочий путем выдачи незаконных предписаний в адрес Минэкологии Татарстана по торгам на право разработки песчаного карьера «Елабужский». По версии чекистов, Яфизов добивался исключения одних участников аукциона с целью создания преимущества другим, в результате министерство дважды не смогло заключить контракт с фирмами-победителями, а бюджет недополучил десятки миллионов. Антимонопольщик с этой версией не согласен.

УФАС о Яфизове: «Один из самых авторитетных экспертов в сфере госзакупок»

На заседание Вахитовского райсуда по мере пресечения Алмаза Яфизова доставили в наручниках, однако у зала заседаний их сняли. После обсуждения ситуации со своим защитником, задержанный почти час гулял по коридору. Привычный к общению со СМИ по громким делам антимонопольной службы к вопросам об уголовном деле был явно не готов.

В зале тем временем продлевали арест обвиняемой в поджоге здания военной прокуратуры Казанского гарнизона Ирине Рузановой.

На старте заседания адвокат Марсель Шагиахметов попросил суд приобщить к материалам ряд документов, включая объемную служебную характеристику на замруководителя УФАС по Татарстану. Эту должность Яфизов занимает с февраля 2019-го, а всего в ведомстве он работает 12 лет, начинал специалистом в отделе антимонопольного контроля, позднее возглавлял отделы рекламы и контроля закупок.

На заседании суда Алмаз Яфизов был немногословен. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

«При рассмотрении дел и заявлений объективен, принципиален, не допускает формального подхода. Проявил себя активным, добросовестным, целеустремленным, дисциплинированным, квалифицированным сотрудником с хорошей работоспособностью и организаторскими способностями... На сегодняшний день является одним из самых авторитетных и опытных экспертов в сфере государственных закупок», — так охарактеризовал коллегу врио руководителя УФАС Андрей Розенталь.

По данным «Реального времени», в конце 2024-го в рамках проверочных мероприятий сотрудники УФСБ проводили выемки документов в татарстанском управлении Федеральной антимонопольной службы. Уголовное дело в отношении Алмаза Яфизова возбудили 18 февраля, а на следующее утро в 6.30 задержали его возле дома. Несмотря на отпуск, в тот день чиновник собирался на работу. Но оказался в изоляторе в статусе обвиняемого в превышении должностных полномочий из корыстной или иной заинтересованности (п. «е» ч.3 ст. 286 УК РФ).

Старший следователь УФСБ по Татарстану Рафиль Ризванов сообщил суду — дело он возбуждал по факту вынесений незаконных решений УФАС в пользу организаций, заинтересованных в победе по аукционам на право разработки государственных недр на песчаном карьере «Елабужский».

Статус бизнесмена Менишева в данном деле силовики пока не комментируют. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

По версии следствия, замруководителя управления в ноябре 2022 года вступил в сговор с представителем коммерческих структур Менишевым и иными лицами, и разработанная преступная схема предусматривала, что подконтрольные бизнесмену компании будут участвовать в торгах по карьеру и жаловаться в УФАС на несоответствие заявок других участников требованиям, а незаконные предписания антимонопольной службы создадут условия для предоставления права пользования участком недр без проведения торгов и с минимально возможным размером разового платежа.

Версия ФСБ о дискредитации УФАС и давлении на свидетелей

В электронной почте обвиняемого силовики нашли полученное в июле 2023-го письмо от юриста Агентства по госзаказу РТ с типичными обоснованиями для отклонения участников аукциона до его завершения. Этот документ в суде следователь назвал подготовкой к преступлению, а далее сообщил — 6 сентября 2023-го решением УФАС по РТ сделан вывод о несоответствии всех организаций-участников «карьерного» аукциона, кроме компании директора Менишева. По данным «Реального времени», речь об АО «Инновационные технологии и финансы» (Интеф).

При этом основания для отклонения заявок были те же, что в письме из Агентства. Однако подпись на решении УФАС ставила подчиненная Яфизова.

С учетом отмены протокола аукциона от 31 августа 2023 года, Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана не стало выдавать компании-победителю лицензию на право геологического изучения, разведки и добычи песка на карьере, а вернуло из бюджета разовый платеж в 37,7 млн рублей. Именно эту сумму в ФСБ считают упущенной выгодой бюджета, как и неполученные налоги. При этом в июле 2024-го 11-й Арбитражный апелляционный суд признал незаконными решение и предписание УФАС по Татарстану по указанному аукциону.

Торги на разработку одного карьера в 7 км от Елабуги Минэкологии проводило трижды за два года. скриншот с сайта Яндекс.карты

В декабре 2024-го состоялись новые электронные торги по тому же объекту, но и тут УФАС «по жалобе подконтрольной Менишеву организации» сделал вывод о несоответствии части заявок требованиям, включая заявку победителя, что привело к возврату из бюджета разового платежа в размере 108 млн рублей, сообщил следователь Ризванов суду.

В ФСБ считают — действия обвиняемого нарушили права и законные интересы бенефициаров фирм-участников аукционов, дискредитации УФАС по Татарстану и «нарушению нормальной работы Минэкологии республики в виде отсутствия возможности реализации разработки государственных недр в «Елабужском» карьере на принципах конкуренции, а также к упущенной выгоде бюджета Татарстана в размере 420 тысяч налоговых поступлений и не менее 37,7 млн рублей неналоговых. Дело по истории возврату разового платежа в 108 млн рублей пока не возбуждалось.

Также Ризванов заявил, что Яфизов принуждал других участников уголовного дела к даче ложных показаний, пытаясь запутать и ввести в заблуждение органы предварительного следствия. Конкретными фактами следователь с судом не поделился, лишь сообщил: «Данные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетелей, однако к материалам ходатайства они не приобщены, так как со свидетелями проведены не все следственные действия и очные ставки».

Обвиняемый и его адвокат Марсель Шагиахметов просили суд рассмотреть вопрос о домашнем аресте. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Ходатайство ФСБ о самой суровой мере пресечения для обвиняемого поддержал представитель прокуратуры Татарстана. В частности, сослался на санкцию статьи по предъявленному обвинению, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы

Защитник заявил об отсутствие доказательств причастности

Сам Алмаз Яфизов на заседании был немногословен. Представился заместителем руководителя УФАС, отцом двух дочек с двумя дипломами о высшем образовании. Заявил, что с ходатайством следствия не согласен, попросил о домашнем аресте. Комментировать версию обвинения не стал. Лишь подтвердил — не признает.

Адвокат обвиняемого Марсель Шагиахметов обратил внимание суда — в исследованных на заседании протоколах допросов и стенограммах фамилия его клиента упоминается лишь в контексте занимаемой должности — замруководителя управления и председателя комиссия по оценке законности конкурсных процедур. «Никто из свидетелей не говорит о какой-то причастности к преступлениям», — подчеркнул он.

Данные о намерении скрыться, уничтожить доказательства и создать иные помехи следствию в представленных материалах также отсутствуют, констатировал защитник и просил рассмотреть вопрос о более мягкой мере пресечения.

Судья Вахитовского райсуда Марина Шаронова отклонила ходатайство защиты о более мягкой мере пресечения и постановила — отправить Яфизова в СИЗО до 18 апреля. После чего подследственного вновь заковали в наручники.

Защита намерена обжаловать это решение.

В УФАС по Татарстану выносили решения по трем «карьерным» аукционам. В уголовное дело попали только два. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Какой статус в деле получил бизнесмен Эльдар Минишев, и почему по данному делу в ФСБ создали группу из 7 следователей, на заседании по мере пресечения не поясняли. В пресс-службе силового ведомства данное дело комментировать не стали.

Как апелляционный арбитражный суд пенял УФАС на двойные стандарты

В открытых источниках можно найти информацию минимум о трех аукционах Минэкологии за последние два года по участку недр «Елабужский». Он находится в 7,5 км от Елабуге, в интервале 1637-1640 км справа от судового хода реки Кама. Площадь участка — почти 52 га.

Первые торги проходили в декабре 2022-го, заявки подали четыре компании, к аукциону допустили троих, однако результаты аукциона подводить не стали, заподозрив аффилированность двух участников.

Торги открылись ровно в 10 утра 5 декабря. Первое ценовое предложение в 10:00:25 подало АО «Интеф» — 4 млн 891 тысяча рублей. В 10:02 участница Абубакирова подняла цену до 5 млн 335 тысяч, и через 44 секунды «Интеф» указал новую сумму — 5 млн 780 тысяч рублей. А через 12 секунд ООО «Нерудные технологии» забрало планку аж до 222 млн 319 тысяч рублей (в 500 раз от начального шага аукциона). Причем, как выяснилось позже, ценовые предложения этой компании и «Интефа» поступили с одного IP-адреса. Впрочем, представители компаний объяснили это тем, что заключили договора для участия в торгах с одной и той же компанией.

11-й апелляционный суд указал антимонопольщикам на неравный подход к участникам торгов. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Жалобу в УФАС по Татарстану подала Абубакирова, указав, что в случае, если «Нерудные технологии» не смогут заплатить заявленную цену, победу всего за 5,8 млн получит «Интеф», и обвинив две компании в сговоре. Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что при условия аукциона не предусматривали возможность таких ценовых скачков без прохождения 100-го, 300-го шага, так что технически предложение «Нерудных технологий» должна была заблокировать программа. Но ввиду ее несовершенства этого не произошло. Впрочем, к организатору торгов — министерству у антимонопольщиков претензий не было. Поскольку спешить с подведением итогов странного аукциона там не стали.

Следующие торги по тому же объекту состоялись лишь в августе 2023-го. Участия в них принимали шесть организаций, при этом пять заявок УФАС признал несоответствующими. Заключать договор с единственным оставшимся участником — «Интефом» — Минэкологии не стало, найдя недочеты и в его документации. В результате в арбитражах рассматривались претензии со стороны несостоявшегося «победителя», УФАС, исключенных по его решению фирм-участниц и министерства.

То самое решение о незаконности антимонопольного предписания, на которое в Вахитовском суде Казани ссылался следователь, касалось исключительно поданных на торги документов «Интефа». 11-й Арбитражный апелляционный суд обнаружил, что и в них не было тех сведений, из-за отсутствия которых антимонопольный орган требовал исключить остальных претендентов на разработку песчаного карьера. В частности, АО «Интеф» не представило схематическое изображение группы лиц, связанных с компанией, хотя такое требование предъявлялось ко всем участникам торгов, и этот довод приводился в письме УФАС по РТ в ответ на претензии со стороны исключенной компании «Теньки-Неруд».

Решение и предписание УФАС по РТ по пяти отклоненным заявкам, включая заявку «победителя», апелляционная инстанция незаконными не признавала. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Кроме того, апелляционный суд указал, что правила аукциона предусматривали представление справки из банка об оборотах компании за месяц, предшествующий подачу заявки, а «Интеф» указал оборот почти за 1,5 месяца. А еще отметил — «из оспариваемого решения Управления от 06.09.2023 усматривается, что представление бухгалтерских регистров юрлиц, привлекаемых участниками аукциона к разработке месторождения, содержащих сведения о принадлежащих им речных судах, для пяти компаний является обязательным, а на компанию под руководством Менишева «данная обязанность не распространяется».

При этом решение и предписание УФАС по РТ по пяти отклоненным заявкам апелляционная инстанция незаконными не признавала. Что ставит под сомнение довод об ущербе бюджета в виде упущенной выгоде в 37,7 млн рублей, возвращенным «Теньки-Неруд».

Что до предписаний по декабрьскому аукциону-2024, то арбитражных споров по ним пока не было. К участию были допущены три компании, причем, «Нерудные технологии» заняли последнее место. А контракт с победителем «Алтын Яр» не был заключен на фоне предписания ФАС. После чего и появилось уголовное дело.

Ну а по карьеру, вероятно, объявят четвертый конкурс.