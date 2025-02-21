В США внесли законопроект о выходе страны из ООН

Сенаторы-республиканцы в США представили законопроект о полном выходе страны из Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщили в ТАСС.

Это решение стало следствием недовольства президента Дональда Трампа, который 4 февраля подписал указ о пересмотре участия США в ООН, заявив, что организация плохо управляется и не выполняет свои функции.

В законопроекте говорится, что президент должен аннулировать членство США в ООН и всех связанных с ней органах. Также предлагается прекратить финансирование ООН и ее агентств, а повторное вступление в организацию будет возможно только с одобрения сената. Кроме того, законопроект запрещает участие США в миротворческих миссиях ООН.



Сенатор Майк Ли, один из авторов документа, заявил, что ООН превратилась в «платформу для тиранов», которая подрывает интересы США и их союзников. Он уточнил, что, несмотря на значительные вложения, организация не смогла предотвратить войны и нарушения прав человека.

Напомним, что Дональд Трамп подписал исполнительный указ о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По его словам, взносы США в ВОЗ были непропорционально высокими по сравнению с Китаем, что послужило одной из причин данного решения.



Анастасия Фартыгина