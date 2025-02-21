Два случая кори, завезенных из Таджикистана, зафиксировали в Татарстане

Фото: Михаил Захаров

В феврале в Татарстане зарегистрировали два случая кори, завезенных из Таджикистана. Об этом сообщила замруководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

По ее словам, было выявлено 413 контактных лиц. Прививки по эпидпоказаниям потребовалась лишь 20 из них. «Это тоже хороший показатель», — отметила Любовь Авдонина, подчеркнув охват населения вакцинацией.

В январе случаев кори в республике не регистрировали, добавила она.

Напомним, в прошлых годах в Татарстане наблюдались вспышки кори. В 2023 году в Татарстане было зарегистрировано 146 случаев кори, за 10 месяцев 2024-го этот показатель вырос до 278. В прошлом году было зафиксировано два групповых очага заболевания. В казанском МАОУ «СОШ №18» заразилось 13 человек, а в Зеленодольском районе среди цыган наблюдалось 48 случаев кори.



Галия Гарифуллина