Давка в Индии, новый замглавы ФСИН, наставник УНИКСа остается в команде
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 2 июля.
- В индийском штате Уттар-Прадеш в результате давки погибли по меньшей мере 107 человек. Большинство жертв — женщины, также среди погибших двое детей, 4 и 8 лет. По словам одного из выживших, слова которого приводят местные СМИ, давка произошла, когда религиозное мероприятие закончилось и все поспешили покинуть место его проведения.
- УНИКС и главный тренер Велимир Перасович договорились о продлении сотрудничества, передает пресс-служба клуба. 59-летний хорватский специалист продолжит работу с командой до конца сезона-2024/25.
- Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Щербакова новым заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Согласно указу, Щербаков приступает к исполнению своих обязанностей с момента подписания документа.
- Суд признал Александра Невзорова* и его жену Лидию Невзорову экстремистским объединением. Также введен запрет на их деятельность на территории России. Имущество семьи Невзоровых обращено в доход государства.
- Сегодня в рабочем кабинете Рустама Минниханова в Доме правительства Татарстана прошла встреча с представителями руководства научно-технического блока госкорпорации «Росатом». Обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества и проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ республики и ГК «Росатом».
- Ряды бойцов-добровольцев от Татарстана пополнил сегодня казанский журналист Сергей Кощеев, первый главный редактор интернет-газеты «Реальное время». Процедуру отбора и подачи документов на СВО он прошел еще месяц назад, 28 июня заключил контракт с Минобороны РФ и сегодня отправился к месту службы.
- Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов утвердил генеральный график создания перспективной Российской орбитальной станции (РОС). Как сообщили в пресс-службе «Роскосмоса», развертывание станции на орбите планируется осуществить с 2027 по 2033 год.
- Защитник хоккейного клуба «Ак Барс» Артемий Князев продлил контракт с командой, сообщила пресс-служба клуба. Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2025/26.
- Полузащитник Солтмурад Бакаев покидает футбольный клуб «Рубин», сообщает пресс-служба команды. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
- Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после матча 1/8 финала чемпионата Европы против Словении заявил, что это был его последний чемпионат Европы.
Ключевые события 860-го дня специальной военной операции на Украине
- В результате группового удара высокоточным оружием по аэродрому уничтожено пять и повреждено два самолета Су-27 воздушных сил противника. Еще два украинских самолета, МиГ-29 и Су-27, сбиты средствами российской ПВО.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 625 самолетов, 276 вертолетов, 27 121 беспилотный летательный аппарат, 535 зенитных ракетных комплексов, 16 478 танков и других боевых бронированных машин, 1 362 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 215 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23 238 единиц специальной военной автомобильной техники.
Елизавета Пуншева
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Справка
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.