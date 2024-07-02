Рустам Минниханов встретился с представителями руководства «Росатома»

Фото: предоставлено пресс-службой Раиса РТ

Сегодня в рабочем кабинете Рустама Минниханова в Доме Правительства Татарстана прошла встреча с представителями руководства научно-технического блока госкорпорации «Росатом». Обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества и проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ республики и ГК «Росатом», а также были затронуты другие актуальные темы для взаимодействия по ряду направлений.

В частности, участники встречи обсудили сотрудничество в области аддитивных технологий. По итогам встречи Рустам Минниханов получил приглашение посетить Центр аддитивных технологий ГК «Росатом» в Москве.

Напомним, в Татарстане запустили первую очередь центра обработки данных (ЦОД) «Иннополис», рассчитанного на 1 тысячу серверных стоек мощностью в МВт. Это крупнейший в Поволжье дата-центр, построенный ГК «Росатом».