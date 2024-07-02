Давка во время религиозного мероприятия в Индии: погибли 107 человек, среди жертв двое детей

В индийском штате Уттар-Прадеш в результате давки погибли по меньшей мере 107 человек, сообщает местное издание Hindustan Times. Большинство жертв — женщины, также среди погибших двое детей — 4 и 8 лет.



— Это было собрание религиозного проповедника Бхоле Бабы, который проводил сатсанг (собрание людей вокруг просветленного человека или харизматичного лидера). Во вторник днем было выдано временное разрешение на проведение этого собрания, — заявил местный инспектор.

По словам одного из выживших, слова которого приводят местные СМИ, давка произошла, когда религиозное мероприятие закончилось и все поспешили покинуть место.



— На месте собралась огромная толпа верующих. Выхода не было, все падали друг на друга, и произошла давка. Многие потеряли сознание, другие погибли, — рассказал один из очевидцев происшествия.

Сейчас всех пострадавших направили в ближайшее медицинское учреждение.