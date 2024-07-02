Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович остается в клубе до конца сезона 2024/25

Фото: Максим Платонов

УНИКС и главный тренер Велимир Перасович договорились о продлении сотрудничества, передает пресс-служба клуба. 59-летний хорватский специалист продолжит работу с командой до конца сезона-2024/25.

Перасович возглавляет УНИКС с лета 2021 года. В сезоне-2022/23 под его руководством команда впервые стала чемпионом Единой Лиги ВТБ и России. А в завершившемся чемпионате казанцы во главе с балканским тренером выиграли регулярный чемпионат, что произошло впервые в истории турнира.

Кроме того, в минувшем сезоне наставник УНИКСа был признан лучшим тренером Единой Лиги ВТБ. Также он завоевал с татарстанской командой серебряные медали турнира. Ранее в 2022 году УНИКС во главе с Перасовичем стал обладателем бронзы чемпионата Единой Лиги ВТБ и России, а также претендовал на попадание в плей-офф Евролиги.

Велимир Перасович трижды выбран главным тренером на Матч всех звезд (2022, 2023, 2024).