Гендиректор «Роскосмоса» утвердил график создания Российской орбитальной станции

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Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов утвердил генеральный график создания перспективной Российской орбитальной станции (РОС). Как сообщили в пресс-службе Роскосмоса, развертывание станции на орбите планируется осуществить с 2027 по 2033 год, пишет ТАСС.

Подписи под документом также поставили 19 генеральных директоров предприятий основной кооперации. Первым планируется запустить научно-энергетический модуль (НЭМ) — его запуск намечен на 2027 год. До 2030 года планируется запустить универсально-узловой, шлюзовой и базовый модули — вместе с НЭМ они составят ядро станции.

На втором этапе в период с 2031 по 2033 годы планируется расширение станции путем стыковки двух целевых модулей (ЦМ1 и ЦМ2).

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Китаем о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции.

