Воспитанник «Ак Барса» Артемий Князев остается в команде
Защитник хоккейного клуба «Ак Барс» Артемий Князев продлил контракт с командой, сообщила пресс-служба клуба. Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2025/26.
Напомним, канадский форвард Ник Петан, возможно, станет игроком казанского «Ак Барса». Об этом сообщил корреспондент газеты «Спорт-Экспресс» в своем телеграм-канале. Однако официальной информации о подписании пока не поступало.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.