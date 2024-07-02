Криштиану Роналду заявил, что больше не будет играть на чемпионатах Европы

Фото: Максим Платонов

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после матча 1/8 финала чемпионата Европы против Словении заявил, что это был его последний чемпионат Европы, передает «Интерфакс».



Матч между сборными Португалии и Словении завершился со счетом 0:0 в основное и дополнительное время. В серии пенальти португальцы выиграли со счетом 3:0. На 105-й минуте Роналду не смог реализовать пенальти — удар отразил вратарь Ян Облак. Перед второй половиной дополнительного времени партнерам по сборной пришлось успокаивать рыдающего Роналду. Однако в серии пенальти он смог поразить ворота. Героем же стал голкипер Диогу Кошта, который отразил все три удара словенцев. Это позволило его команде выиграть серию досрочно.

В четвертьфинале Португалия сыграет с Францией.

Отметим, что для Роналду это уже шестой чемпионат Европы подряд. Он является рекордсменом турнира. На Евро-2016 Роналду выиграл чемпионат, однако на этот раз, не считая серии пенальти, голом пока не отличился.

Напомним, в 2022 году форвард «Ан-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, когда может завершить карьеру. Он рассчитывает, что будет играть еще примерно пять лет.

