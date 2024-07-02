Владимир Путин назначил нового замдиректора ФСИН
Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Щербакова новым заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правовых актов, передает RT.
Согласно указу, Сергей Щербаков приступает к исполнению своих обязанностей с момента подписания документа.
Ранее Владимир Путин переназначил Веронику Скворцову руководителем Федерального медико-биологического агентства. На посту руководителя она находится с 22 января 2020 года.
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