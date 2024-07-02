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Футбольный клуб «Рубин» и Солтмурад Бакаев расторгли контракт

11:05, 02.07.2024
Футбольный клуб «Рубин» и Солтмурад Бакаев расторгли контракт
Фото: Динар Фатыхов

Полузащитник Солтмурад Бакаев покидает футбольный клуб «Рубин», сообщает пресс-служба команды. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Напомним, польский защитник Мацей Рыбус покинул казанский «Рубин» из-за истечения срока контракта. Игрок перешел в клуб на правах свободного агента летом 2023 года.

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