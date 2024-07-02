Футбольный клуб «Рубин» и Солтмурад Бакаев расторгли контракт
Полузащитник Солтмурад Бакаев покидает футбольный клуб «Рубин», сообщает пресс-служба команды. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Напомним, польский защитник Мацей Рыбус покинул казанский «Рубин» из-за истечения срока контракта. Игрок перешел в клуб на правах свободного агента летом 2023 года.
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