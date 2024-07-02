Суд признал супругов Невзоровых экстремистским объединением
Суд признал Александра Невзорова* и его жену Лидию Невзорову экстремистским объединением. Им также введен запрет на деятельность на территории России, сообщает ТАСС.
Имущество семьи Невзоровых обращено в доход государства.
Стоит напомнить, что в феврале Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста Александра Невзорова* к 8 годам колонии за фейки о российской армии.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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