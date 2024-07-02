Первый главред «Реального времени» Сергей Кощеев ушел на СВО
Ряды бойцов-добровольцев от Татарстана пополнил сегодня казанский журналист Сергей Кощеев, первый главный редактор интернет-газеты «Реального времени».
О своем желании отправиться на фронт Сергей не раз говорил с начала специальной военной операции. Процедуру отбора и подачи документов на СВО он прошел еще месяц назад, 28 июня заключил контракт с Минобороны РФ и сегодня отправился к месту службы.
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