Продление пилота по исламскому банкингу, новый посол Белоруссии, слушания о продаже «Южного»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 27 июня.
- Российский Минфин решил продлить эксперимент по внедрению исламского банкинга. Изначально этот проект был рассчитан на два года. В настоящее время рассматривается введение регулирования данной системы по всей стране.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового посла государства в России. Им стал бывший министр промышленности Александр Рогожник. Дмитрий Крутой, занимавший этот пост, назначен главой администрации президента Белоруссии.
- Заседание по делу о продаже казанского ТРЦ «Южный» по требованию итальянской банковской группы UniCredit S.p.A перенесли в очередной раз. Главная причина переноса слушаний — проблема с извещением третьей стороны спора — кипрской компании Matelo Holdings Limited.
- Женская сборная России дважды сыграет с командой КНДР в рамках летнего тренировочного сбора, сообщается на сайте Российского футбольного союза. Матчи пройдут 12 и 15 июля в Москве.
- Сегодня утром на территории АО «Набережночелнинский элеватор» погиб рабочий. На место происшествия выехал прокурор района Руслан Галиев. Позже будет организована проверка соблюдения требований охраны труда.
- В Госдуму России внесли законопроект о предоставлении иностранным гражданам вида на жительство (постоянное проживание) в России. Согласно документу, иностранные граждане смогут получить разрешение на постоянное проживание в РФ в случае, если гражданин предоставит документ, который удостоверит факт, что его родители принадлежат к народам, проживавшим на территории России.
- Спортсменка из Казани выиграла этап Кубка России по пулевой стрельбе. Айгуль Хабибуллина завоевала золото на соревнованиях, которые проходили в селе Игнатово Московской области. Девушка стала лучшей в упражнении по стрельбе из пневматической винтовки.
- В Коми на месте схода пассажирского поезда Воркута — Новороссийск нашли тела двух человек. В настоящее время ведется расследование и оказывается помощь следственным органам в установлении всех деталей происшествия. Поисково-спасательные работы на месте аварии завершены. 10 человек госпитализированы.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов занял второе место в национальном рейтинге губернаторов России. Первую строчку топа глава региона уступил мэру Москвы Сергею Собянину. Стоит добавить, что раис Татарстана занимает вторую строчку в национальном рейтинге с начала года.
- Акционеры компании «Татнефть» приняли решение о выплате дивидендов за 2023 год в размере 87,88 рубля на акцию. С учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов за шесть и девять месяцев сумма составит 62,71 рубля на акцию.
Ключевые события 855-го дня специальной военной операции на Украине
- Средствами противовоздушной обороны сбито два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 62 беспилотных летательных аппарата, четыре зенитные управляемые ракеты Patriot производства США и два реактивных снаряда HIMARS производства США.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 615 самолетов, 276 вертолетов, 26 704 беспилотных летательных аппарата, 533 зенитных ракетных комплекса, 16 439 танков и других боевых бронированных машин, 1 356 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10 963 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 23 008 единиц специальной военной автомобильной техники.
Елизавета Пуншева
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.