Слушания о продаже ТРЦ «Южный» перенесли из-за кипрского офшора застройщика

Минюст, МИД России и суд Кипра пока не смогли известить инвестора торгового центра — компанию Matelo Holdings Limited

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Больше года приходится откладывать заседания по делу о продаже казанского ТРЦ «Южный» по требованию итальянской банковской группы UniCredit S.p.A. За долги застройщика молла — казанской компании «Казстройинвест» Владимира Бахтина — кредитор требует пустить с молотка его заложенное имущество, а это сам торговый центр на проспекте Победы и земля под ним. Главная причина переноса слушаний — проблема с извещением третьей стороны спора — кипрской компании Matelo Holdings Limited, которая также выступает учредителем «Казстройинвеста». Подробности — в материале «Реального времени».

В Казани возобновили слушания о продаже ТРЦ «Южный»

Сегодня после долгого перерыва в Арбитражном суде Татарстана возобновили слушания по делу о споре итальянской банковской группы UniCredit S.p.A. и застройщика казанского ТРЦ «Южный» — компании ЗАО «Казстройинвест». За долги по ипотеке татарстанского девелопера банк требует обратить взыскание на его имущество — два здания одного из самых дорогих казанских торговых центров общей площадью 77,85 тысяч кв. м и 53,14 тысячи кв. м земли под ними.



Общий объем требований иностранного кредитора составляет почти $34,1 млн, или более 2,05 млрд рублей. Банк также просит суд определить способ реализации заложенного «Казстройинвестом» имущества — «публичные торги в форме аукциона», и начальную продажную стоимость.

Сегодня после долгого перерыва в Арбитражном суде Татарстана возобновили слушания по делу о споре итальянской банковской группы UniCredit S.p.A. и застройщика казанского ТРЦ «Южный». Мария Зверева / realnoevremya.ru

На сегодня кадастровая стоимость недвижимости казанского ТРЦ превышает 3,8 млрд рублей (цена строений — 3,3 млрд, земли — 530 миллионов).

Собственник молла подал встречный иск к банковской группе и Управлению Росреестра по РТ с требованием признать отсутствующими обременения в виде ипотеки недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ЗАО «Казстройинвест». Оба дела объединили в одно производство.

«Минюст России обратился в МИД России с просьбой оказать содействие»

Третьим лицом к спору привлекли кипрскую компанию Matelo Holdings Limited, которая выступила инвестором реконструкции ТРЦ «Южный» в Казани и вложила в проект порядка $105 млн. В рамках судебного спора еще в марте прошлого года «Казстройинвест» представил пакет процессуальных документов с переводом на греческий язык, а банк — выписку. Материалы приобщили к делу, но чтобы известить кипрского инвестора и направить ему документы на греческом, заседание отложили. С тех пор новых слушаний до сегодняшнего дня не было.

В суд пришел представитель «Казстройинвеста» Сергей Ведерников, интересы UniCredit S.p.A. представляла Татьяна Свиридова, которая участвовала в заседании по видеосвязи. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Процесс передачи материалов дела третьему лицу за пределы государства занял много времени, и даже с участием МИД России больших подвижек пока нет. Арбитражный суд РТ попросил помочь с вручением документов коллег из Компетентного суда Республики Кипр.

Сегодня в суд пришел представитель «Казстройинвеста» Сергей Ведерников, интересы UniCredit S.p.A. представляла Татьяна Свиридова, которая участвовала в заседании по видеосвязи. Дело ведет судья Юлия Артемьева, на слушании она сообщила о том, как идет процесс извещения Matelo Holdings Limited:

— Министерство юстиции Татарстана сообщило: в связи с тем, что ответ до настоящего времени не поступил, поручение перенаправили в Минюст по Нижегородской области. Там также представили ответ о том, что Минюст России обратился в МИД России с просьбой оказать содействие в передаче поручения компетентному органу Кипра на основании Договора между СССР и Республикой Кипр о правовой помощи по гражданским и уголовным делам (был подписан в Москве 19.01.1984 г., — прим. ред.) по дипломатическим делам.

Арбитражный суд РТ попросил помочь с вручением документов коллег из Компетентного суда Республики Кипр. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Но информация о результатах исполнения поручения пока не поступила. «Таким образом, третье лицо Matelo Holdings Limited не извещено», — добавила судья и поинтересовалась у сторон, будут ли ходатайства или документы для приобщения к материалам дела, но те дали отрицательный ответ. «С учетом того, что третье лицо не уведомлено надлежащим образом», — уточнил Сергей Ведерников. По этой же причине суд решил отложить заседание на конец августа.

Застройщик «Южного» ушел в минус на 3 млрд рублей

Примечательно, что кипрская Matelo Holdings Limited, которую никак не могут известить, выступает собственником самого застройщика ТРЦ «Южный» — казанского ЗАО «Казстройинвеста». Казанская строительная компания Владимира Бахтина на рынке 22 года, но только в 2021-м стали известны ее учредители с пропиской на Кипре. Ранее Бахтин управлял ЗАО «Газинвестхолдинг» и выступал совладельцем ЗАО «Панорама», ООО «Молл Технолоджи» и ООО «Ирма фэшн». Все фирмы на сегодня ликвидированы. Его бизнес-партнером выступал Виктор Кальянов, бывший директор компании Шафагата Тахаутдинова — АО «Олимп Ю».

Торговый центр «Южный» в Казани построили и сдали в эксплуатацию в 2004 году. На тот момент площадь составляла около 21 тысячи кв. м. Спустя четыре года собственники молла решили, что ТРЦ нужно реконструировать. Девелопером выступило ЗАО «Казстройинвест», а кипрская Matelo Holdings Limited инвестировала в проект свои средства. Сейчас компания проходит по спору банка и застройщика третьим лицом.

Торговый центр «Южный» в Казани построили и сдали в эксплуатацию в 2004 году. На тот момент площадь составляла около 21 тысячи кв. м. realnoevremya.ru

После масштабной реконструкции ТРЦ «Южный» открыли в 2011 году в новом формате, увеличив торговые площади до 100 тысяч кв. м. Якорным арендатором комплекса стал гипермаркет «Ашан». В 2020 году в «Южном» провели еще одну реконструкцию, но уже скромнее. Поскольку она пришлась на период пандемии, ее провели «в рабочем порядке», без закрытия ТРК для посетителей.

ЗАО «Казстройинвест» в 2023 году ухудшило свои финансовые результаты. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», казанская компания показала выручку в 765,9 млн, но понесла убытки в размере 2,9 млрд рублей.