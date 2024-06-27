Рабочий погиб на предприятии в Тукаевском районе Набережных Челнов

Фото: предоставлено прокуратурой Тукаевского района РТ

Сегодня утром на территории АО «Набережночелнинский элеватор» погиб рабочий. Об этом сообщает прокуратура Тукаевского района.



— Во время осмотра технологического оборудования в одном из силосных корпусов внутрь затянуло ногу 36-летнего мастера. От полученных травм мужчина скончался в карете скорой помощи, — заявили в ведомстве.

На место происшествия выехал прокурор района Руслан Галиев. Позже будет организована проверка соблюдения требований охраны труда.

— При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — дополнили в прокуратуре.

Накануне в Чистополе рабочий погиб при обвале стены траншеи — Чистопольская городская прокуратура выясняет обстоятельства происшествия.