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Рабочий погиб на предприятии в Тукаевском районе Набережных Челнов

13:20, 27.06.2024
Рабочий погиб на предприятии в Тукаевском районе Набережных Челнов
Фото: предоставлено прокуратурой Тукаевского района РТ

Сегодня утром на территории АО «Набережночелнинский элеватор» погиб рабочий. Об этом сообщает прокуратура Тукаевского района.

— Во время осмотра технологического оборудования в одном из силосных корпусов внутрь затянуло ногу 36-летнего мастера. От полученных травм мужчина скончался в карете скорой помощи, — заявили в ведомстве.

На место происшествия выехал прокурор района Руслан Галиев. Позже будет организована проверка соблюдения требований охраны труда.

— При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — дополнили в прокуратуре.

Накануне в Чистополе рабочий погиб при обвале стены траншеи — Чистопольская городская прокуратура выясняет обстоятельства происшествия.

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