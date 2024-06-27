Новым послом Белоруссии в России стал Александр Рогожник

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового посла государства в России. Им стал бывший министр промышленности Александр Рогожник, сообщает РБК.

Дмитрий Крутой, занимавший пост посла Белоруссии, назначен главой администрации президента Белоруссии. Кадровые перестановки также произошли в МИД страны. Так, новым главой ведомства стал Максим Рыженков. Его предшественник Сергей Алейник стал членом Совета республики.

В Белоруссии также назначены новые министры сельского хозяйства и промышленности: ими стали Анатолий Линевич и Александр Ефимов.

Также 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Андрея Кравченко на должность начальника Управления территориальной обороны — заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил республики.

Разиль Самигуллин