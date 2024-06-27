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Рустам Минниханов занял второе место в национальном рейтинге губернаторов России

13:03, 27.06.2024
Рустам Минниханов занял второе место в национальном рейтинге губернаторов России
Фото: Мария Зверева

Раис Татарстана Рустам Минниханов занял второе место в национальном рейтинге губернаторов России. Данный список составлялся с учетом временного промежутка с мая по июнь.

Рустам Минниханов уступил первую строчку топа мэру Москвы Сергею Собянину. Стоит добавить, что раис Татарстана занимает вторую строчку в национальном рейтинге с начала года.

В начале апреля также стало известно, что по итогам марта 2024 года раис Татарстана Рустам Минниханов занял 70-ю позицию в рейтинге самых влиятельных политиков России, попав в раздел «Среднее влияние» вместе с главами еще лишь пяти российских регионов.

Разиль Самигуллин

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