Спортсменка из Казани выиграла этап Кубка России по пулевой стрельбе

Фото: Динар Фатыхов

Спортсменка из Казани выиграла этап Кубка России по пулевой стрельбе. Айгуль Хабибуллина завоевала золото на соревнованиях, которые проходили в селе Игнатово Московской области, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Девушка стала лучшей в упражнении по стрельбе из пневматической винтовки. В финале спортсменке удалось обыграть Юлию Каримову из Удмуртии со счетом 16:10. Айгуль Хабибуллина является воспитанницей Екатерины Лузгановой. Спортсменка тренируется в комплексе пулевой стрельбы центра «Динамо» в поселке Мирный.

Недавно завершились Игры БРИКС, на них воспитанница республиканской спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию Марта Мартьянова заняла 1-е место в турнире по фехтованию на рапирах. Спортсменка также является олимпийской чемпионкой.

Разиль Самигуллин