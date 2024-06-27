В России решили продлить эксперимент по внедрению исламского банкинга
В России Минфин решил продлить эксперимент по внедрению исламского банкинга. Изначально этот проект был рассчитан на два года. В настоящее время рассматривается введение регулирования данной системы по всей стране, сообщает РИА «Новости».
Замминистра финансов Иван Чебесков отметил, что интерес к исламскому банкингу выходит за рамки религии. Поскольку многие люди интересуются данной системой и ее продуктами с точки зрения устойчивости, этики и ответственности.
Стоит подчеркнуть, что одним из авторов законопроекта о создании исламского банкинга является депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов. А Татарстан — один из пилотных регионов проекта.
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