В России решили продлить эксперимент по внедрению исламского банкинга

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В России Минфин решил продлить эксперимент по внедрению исламского банкинга. Изначально этот проект был рассчитан на два года. В настоящее время рассматривается введение регулирования данной системы по всей стране, сообщает РИА «Новости».

Замминистра финансов Иван Чебесков отметил, что интерес к исламскому банкингу выходит за рамки религии. Поскольку многие люди интересуются данной системой и ее продуктами с точки зрения устойчивости, этики и ответственности.

Стоит подчеркнуть, что одним из авторов законопроекта о создании исламского банкинга является депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов. А Татарстан — один из пилотных регионов проекта.

Разиль Самигуллин