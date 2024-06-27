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В Госдуму внесен законопроект о получении иностранцами ВНЖ в России

13:54, 27.06.2024
В Госдуму внесен законопроект о получении иностранцами ВНЖ в России
Фото: Максим Платонов

В Госдуму России внесен законопроект о предоставлении иностранным гражданам вида на жительство (постоянное проживание) в России. Соответствующее предложение председателю Госдумы Вячеславу Володину направил депутат нижней палаты Дмитрий Кузнецов.

Согласно документу, иностранные граждане смогут получить разрешение на постоянное проживание в России в одном случае. Так, разрешение будет получено, если гражданин предоставит документ, который удостоверит факт того, что его родители принадлежат к народам, проживавшим на территории России.

В конце прошлого года фракция ЛДПР выступила с инициативой изменения условий получения гражданства России. Предложение было выдвинуто с целью снижения уровня иностранного криминала.

Разиль Самигуллин

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