В Госдуму внесен законопроект о получении иностранцами ВНЖ в России

Фото: Максим Платонов

В Госдуму России внесен законопроект о предоставлении иностранным гражданам вида на жительство (постоянное проживание) в России. Соответствующее предложение председателю Госдумы Вячеславу Володину направил депутат нижней палаты Дмитрий Кузнецов.

Согласно документу, иностранные граждане смогут получить разрешение на постоянное проживание в России в одном случае. Так, разрешение будет получено, если гражданин предоставит документ, который удостоверит факт того, что его родители принадлежат к народам, проживавшим на территории России.

В конце прошлого года фракция ЛДПР выступила с инициативой изменения условий получения гражданства России. Предложение было выдвинуто с целью снижения уровня иностранного криминала.

Разиль Самигуллин