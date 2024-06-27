Акционеры «Татнефти» утвердили финальные дивиденды за 2023 год

Фото: Максим Платонов

Акционеры компании «Татнефть» приняли решение о выплате дивидендов за 2023 год в размере 87,88 рубля на акцию. С учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов за шесть и девять месяцев сумма составит 62,71 рубля на акцию, следует из материалов компании.



Таким образом, финальные дивиденды компании за 2023 год составят 25,17 рубля на акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлена на 9 июля.

«Татнефть» согласно дивидендной политике направляет на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО — в зависимости от того, какой показатель больше. Чистая прибыль компании по РСБУ по итогам 2023 года снизилась на 1,6%, до 238,1 млрд рублей, в то время как чистая прибыль по МСФО подросла на 1,2%, до 287,9 млрд рублей.

Напомним, 17 июня в компании сообщили, что годовое собрание акционеров, которое должно было пройти 14 июня в заочной форме, не состоялось. Причиной стало отсутствие кворума.