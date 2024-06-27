В Коми на месте схода пассажирского поезда нашли тела двух человек

В Коми на месте схода пассажирского поезда Воркута — Новороссийск нашли тела двух человек, сообщает ТАСС со ссылкой на РЖД. В организации добавили, что в настоящее время ведется расследование и оказывается помощь следственным органам в установлении всех деталей происшествия.

В транспортной организации заявили, что семьям погибших после схода поезда будет выплачено дополнительно 2 млн рублей. Госпитализированным пострадавшим будет оказана денежная компенсация в виде 1 млн рублей, остальным потерпевшим — 500 тыс. рублей. Также в администрации Воркуты сообщили, что 15-летняя девочка, числившаяся пропавшей без вести, найдена живой.

Авария, при которой поезд сошел с рельсов, произошла вчера на перегоне в Республике Коми. Предварительная причина ЧП — подмыв полотна из-за обильных осадков. Движение поездов на участке приостановили, около полуночи оно было восстановлено по одному пути. По данным главы региона, эвакуированные пассажиры размещены в гостинице и школе в Инте, травмированные пассажиры госпитализированы в Интинскую горбольницу.

Разиль Самигуллин