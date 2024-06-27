В Коми завершены поисково-спасательные работы на месте крушения поезда

Фото: Максим Кокунин

В пресс-службе МЧС сообщили о завершении поисково-спасательных работ на месте аварии пассажирского поезда в Республике Коми. Сотрудники РЖД ведут работы по восстановлению поврежденного железнодорожного полотна.



По данным РЖД, всего в поезде находились 232 человека. За медпомощью обратились 46 человек, 10 из них госпитализированы. Двое пострадавших транспортированы в Воркуту, пятеро — в Сыктывкар, трое получают медицинскую помощь в Интинской центральной горбольнице. Остальные 182 пассажира отправлены в пункты назначения по ранее запланированному маршруту.

27 июня на месте схода пассажирского поезда нашли тела двух человек. Позже спасатели обнаружили тело третьего погибшего. Пропавшей без вести числилась 15-летняя девочка, позже ее нашли живой.

РЖД переведут дополнительно по 2 млн рублей родственникам погибших после схода поезда. Госпитализированным пострадавшим выплатят по 1 млн рублей, остальным — по 500 тыс. рублей.