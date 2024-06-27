Женская сборная России по футболу проведет два товарищеских матча со сборной КНДР

Фото: Динар Фатыхов

Женская сборная России дважды сыграет с командой КНДР в рамках летнего тренировочного сбора, сообщается на сайте Российского футбольного союза. Матчи пройдут 12 и 15 июля в Москве.



Это будет первая игра женской сборной России в столице при зрителях с 2021 года. Также этот матч станет первым домашним для команды Юрия Красножана в 2024 году. Стоит отметить, что сборные России и КНДР встретятся впервые. В рейтинге ФИФА команда КНДР занимает десятое место и является трехкратным чемпионом Азии. Женская сборная России находится на 27-м месте рейтинга.

Напомним, после начала спецоперации ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных соревнованиях. Из-за этого исполком РФС намеревался перейти в Азиатскую конфедерацию футбола, но спортивные чиновники отказались от этой затеи.