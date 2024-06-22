Игры стран БРИКС завершились победным аккордом российских борцов на поясах

Наши борцы даже в этикете оказались подкованными лучше всех

Бросок через себя . Фото: realnoevremya.ru

Финиш Игр стран БРИКС в Казани ознаменовался очередной победой хозяев соревнований во многих дисциплинах, но необходимо отметить, что и проиехавшие зарубежные делегации не оказались обделенными. Корреспондент «Реального времени» в заключительный день побывал на стартах борцов на поясах.

Чемпионка по имени Жанна

Наглядная разница между соревнованиями борцов корэш и представителей поясной борьбы бросалась в глаза. В корэш 10 категорий, в которых борются мужчины, в борьбе на поясах их всего 21 (по восемь мужских категорий в вольной и классической дисциплинах, плюс пять женских категорий). В этот вечер у микрофона были отец и сын Атлас и Алмаз Гафиятовы, комментировали любопытные моменты схваток с новоиспеченными чемпионами. Атлас Гафиятов до старта финалов поделился впечатлениями с «Реальным временем»:

— Если в первый день соревнований по борьбе корэш все россияне стали чемпионами, то в борьбе на поясах уже была ситуация, когда татарстанец был вынужден уступить узбекистанцу. А эта страна привезла интересных борцов, так же, как Азербайджан, Иран, Таджикистан — у каждой есть один-два лидера.

Но больше всего в борьбе на поясах лидеров у Алексеевского района Татарстана. Там отличная школа, ученики которой востребованы по всей республике. Татарстанцы становятся востребованными в сборных других регионов страны, у нас есть борцы, которые выступают за Ленинградскую область.

— Был период, когда в республиканских федерациях по борьбе корэш и борьбе на поясах была женская конкуренция и некое недопонимание, делили финансы, спортсменов, внимание руководства. Сейчас, глядя со стороны, кажется, что все недоразумения забыты.

— Ты правильно все понимаешь. Все давным-давно забыто, делить-то нечего, мне кажется, что к пониманию этого пришли, когда Марат Готович Ахметов, уже будучи в руководстве федерации борьбы на поясах, был включен в высшее руководство федерации борьбы корэш, и стороны нашли консенсус. Мы же одна республика!

Бросок на чистую победу . realnoevremya.ru

Перед финальными схватками Игр стран БРИКС лучше всего подготовилась группа поддержки Жанны Исламгалиевой. Аж три плаката с изображением спортсменки из поселка Чернушки Пермской области и словами поддержки украшали трибуны. После победы Жанна пояснила: «Это моя группа поддержки креативила, в неё входят тренер, его супруга и еще один член нашей группы. Они приехали из Чернушки, и сегодня вечером мы все возвращаемся домой. С золотом».

Габдыжалил Сулейманов: «Выйти на ковер, уже будучи профессором? Я готов, Алла Бирса»

После окончания казанских стартов готовились уезжать и многочисленная делегация Ирана, и квартет борцов из Монголии. Спортсмены приехали в спорткомплекс «Ак Барс» с чемоданами, спортивными сумками и рюкзаками.

33-летний Габдыжалил Сулейманов ещё на Универсиаде в Казани занял второе место, в дальнейшем не раз становился чемпионом. Сейчас он преподаёт в Поволжской академии спорта, будучи доцентом. Очередное и далеко не последнее золото стало подарком к 50-летию Университета спорта, где Сулейманов еще и тренирует. Можно предположить, что количество медалей с чемпионатов мира, страны, международных турниров, подобных Играм стран БРИКС, у Сулейманова приближается к возрасту спортивного вуза.

Борьба на поясах — это очень зрелищно . realnoevremya.ru

— Не планируете ли соревноваться до той поры, пока не станете профессором?

— Алла Бирса, ведь спорт учит добиваться поставленных целей. Чтобы не происходило, как бы не падал, когда, например, стал вторым 11 лет назад, надо вставать и достигать своих целей. Сейчас мы с отцом тренируем, вчера победу одержал Алексей Абрамов сейчас готовятся выйти на старт Ильназ Закиров, Тимур Латыпов — это все наши, алексеевские.

Борьба как центр притяжения

Если искать параллели в Играх стран БРИКС и летней Олимпиаде, то их можно найти в программе соревнований. Причем, не на начальном этапе, здесь отличие в том, что костяком Олимпиад на старте выступают соревнования пловцов, как центр зрительского притяжения, а вторую неделю болельщики следят, преимущественно, за легкой атлетикой.

На Играх стран БРИКС было наоборот, поначалу соревновались легкоатлеты, что позволило заглянуть в Казань Послу Игр Алине Загитовой, а в концовке в борьбу вступили пловцы, с татарстанскими спортсменами Софьей Дьяковой и Ралиной Гилязовой, и членами сборной страны Мироном Лифинцевым и Николаем Колесниковым.

Финиш Игр стран БРИКС — это калька с олимпийских стартов, завершающихся турниром по художественной гимнастике, и пиршество единоборцев: борцов вольного и греко-римского стилей, дзюдоистов, участников турнира по поясной борьбе, где можно увидеть и вольников и греко-римлян, и дзюдоистов. Притягательность корэш и борьбы на поясах повышается за счет присутствия этих соревнований на Исламских играх, Играх Кочевников, «Детях Азии», прочих турнирах, ориентированных на «Глобальный Юг». Это, к примеру, осознали белорусы, и вот мы видим в Казани легендарную вольницу Анастасию Гучок, дзюдоисток Марину Слуцкую и Елизавету Моисеенко, кстати, боровшихся в столице Татарстана еще на летней Универсиаде 2013 года. Слуцкая по дзюдо, а Моисеенко — в борьбе на поясах.

Молодцы белорусы, соревнуются согласно татарской народной поговорке — парню и 70 профессий мало. Кстати, и у россиян есть такие. Этой зимой член команды КВН из Санкт-Петербурга Егор Трунов не смог помочь своей команде на одной из игр высшей лиги из-за того, что соревновался на соревнованиях по киберспорту «Игры Будущего» в Казани. Кстати, в карьере новоиспеченного министра спорта России Михаила Дегтярева есть целый сезон выступлений за команду КВН «Пал Палыч» из Хабаровска.

Азербайджан на финише Игр стран БРИКС получил свою долю гормона радости. Золото завоевал Ариф Нифтуллаев, сын и тезка известнейшего в прошлом советского борца, трагически погибшего, и сын теперь продолжает дело отца, серебро у Зии Бабашева, и т. д. Первый призер чемпионата мира, второй — победитель молодежного первенства мира до 23 лет, проходившего в этом году в Баку, кстати, с участием россиян. Традиционно за Азербайджан выступает большая диаспора экс-российских борцов, выходцев из Дагестана, трое из них —«золотой» Гаджимурад Магомедсаидов, «серебряный» Шамиль Зубаиров, «бронзовый» Джабраил Гаджиев завоевали на Играх медали всех достоинств.

Дахир Лайпанов: «Почему национальные виды борьбы так популярны? Потому, что они народны»

Шумную поддержку трибун во время схваток сменила безмятежная обстановк, которая царила во Дворце единоборств, в перерыве между финалами. Более того, главный тренер сборной России Дахир Лайпанов выиграл у гостя из Узбекистана неофициальный раунд в знании этикета, когда узбекистанец готов был пропустить аксакала вперед себя, памятуя о том, что он старше, Дахир Азрет-Алиевич выдвинул приоритетное условие: «Ты гость, проходи первым, я тебе должен уступать. Это я тебе как старший по возрасту говорю...»

— Азрет-Алиевич, как бы вы оценили Игры стран БРИКС, в которых дебютировала борьба на поясах?

- Я скажу так, что Игры приковывают большой интерес тех стран, чьи спортсмены здесь участвуют и побеждают. Если говорить о наших главных соперниках, то это республики Средней Азии, чьи представители испокон веков развивают свои национальные виды поясной борьбы. Я вспоминаю, как после казанской Универсиады мы встречались с президентом России Владимиром Путиным. И он спросил: «А почему национальные виды борьбы так популярны?» Мы замолчали, задумались, тогда Владимир Владимирович пояснил: «Потому, то они народные, а народ всегда любил зрелищность в борьбе, а не что-то искусственное, привнесенное извне».

Помимо того, я хочу заметить, что данные соревнования очень важны с точки зрения определения спортивных стипендий, поскольку в спорте важны нормативы, а они определяются на подобных международных соревнованиях, отсюда и определяются различные надбавки.