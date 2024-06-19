Спортсмен из Татарстана стал призером шахматного турнира по блицу в рамках Игр БРИКС

Фото: Динар Фатыхов

Владислав Артемьев, представляющий столицу Татарстана, завоевал серебряную медаль на шахматном турнире по блицу, который проходит в рамках Игр стран БРИКС, сообщает мэрия Казани. Набрав 8,5 очка, он уступил победителю Андрею Есипенко, также представляющему Россию, всего 0,5 балла.



Третье место занял Максим Царук из Беларуси, заработав 7,5 очка. Среди женщин лучшей стала Екатерина Лагно с результатом 10,5 очка. Второе и третье места заняли китаянки Юсинь Сон (9) и Ци Гуо (8,5).



Стоит отметить, что Владислав Артемьев уже успел завоевать золото на турнире по быстрым шахматам на Играх БРИКС, опередив соперников по дополнительным показателям. По итогам девяти туров он набрал 7,5 очка — такой же результат показали серебряный призер из Белоруссии Максим Царук и бронзовый медалист из Китая Бай Цзиньши.

Завтра на Играх БРИКС пройдут командные соревнования по быстрым шахматам.

Напомним, вчера Никита Шлейхер и Евгений Кузнецов стали победителями Игр БРИКС в синхронных прыжках с трамплина. Дуэт спортсменов обошел своих соперников, набрав 446,34 балла.