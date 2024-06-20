Татарстанские спортсменки завоевали золотые медали на играх БРИКС

На соревнованиях решающую роль играют не только уровень подготовки спортсменов, но и поддержка болельщиков. Родные стены помогли татарстанским девушкам завоевать золотые медали на Играх БРИКС, сообщают «Новости Татарстана» телеканала «ТНВ».

Лучшей по фехтованию на рапирах стала олимпийская чемпионка Марта Мартьянова. Первое место по вольному плаванию на 400 метров заняла Софья Дьякова — воспитанница Казанской спортивной школы «Дельта».

Софья Дьякова с детства занимается плаванием, и в ее послужном списке уже есть многочисленные золотые и серебряные медали на российских и международных соревнованиях. Накануне ей не хватило секунды до нового юношеского рекорда. Поддержать казанскую спортсменку приехали болельщики из других городов. Они отмечают, что многие из них вдохновились примером Софьи и решили заняться плаванием. За Марту Мартьянову пришли поболеть ее подруги и родители.

Стоит напомнить, что сегодня воспитанница казанского ФСО «Ракета» Светлана Липатова стала победителем Игр БРИКС по спортивной борьбе. Спортсменка принимала участие в соревнованиях в весовой категории до 59 кг.

Разиль Самигуллин