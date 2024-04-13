В Казани прошло открытие Республиканской акции «Вахта Памяти — 2024»

В мероприятии приняли участие студенты, активисты молодежных организаций, представители государственной власти, ветераны, поисковики и школьники.

Руководитель поискового отряда «Кадет» города Набережные Челны Ольга Шистерова передала личные вещи красноармейца Зюзева Алексея Даниловича его внуку. Останки Алексея Даниловича были обнаружены в прошлом году поисковиками Татарстана в экспедиции в Республике Беларусь.

Также на открытии были подведены предварительные итоги республиканской акции «Марш Памяти — 2024», которая стартовала в январе. Напомним, Всероссийская акция «Диктант Победы» состоится 26 апреля в шестой раз. Тестирование на знание истории Великой Отечественной войны пройдет по всей России и за рубежом.

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Разиль Самигуллин