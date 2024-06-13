Первое золото России на Играх БРИКС, «черный четверг» для Мосбиржи, зона тестирования цифровых финансов
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 13 июня.
- Два российских спортсмена, синхронисты Светлана Колесниченко и Александр Мальцев, принесли стране первые золотые медали Игр БРИКС. Также татарстанец Даниел Маринов выиграл золото в многоборье на Играх БРИКС.
- С сегодняшнего дня на Мосбирже остановились торги долларами и евро. Это связано с санкциями, которые Запад ввел против биржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария. В ряде городов выстроились огромные очереди в обменниках, а некоторые банки подняли курс продажи доллара до 200 рублей.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов предложил властям России создать в Казани особую зону для тестирования блокчейн-проектов. По данным «Интерфакса», Минниханов направил соответствующее предложение премьеру России Михаилу Мишустину в середине апреля. В письме предлагается рассмотреть возможность создания в казанском IT-парке зоны для тестирования блокчейн-технологий в формате «цифровой песочницы».
- Власти Казани признали, что попытка ввести раздельный сбор мусора в Татарстане провалилась. Чиновники отмечают недобросовестность жителей — в специально отведенные для разных отходов баки «попадали смешанные отходы, а не отсортированные». Жители города при этом уверены, что увеличить эффективность сортировки ТБО можно было бы, введя платный сбор сортированных отходов.
- Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) определился с местами проведения Олимпийских игр 2030 и 2034 годов. Они пройдут в регионе Французских Альп и в американском Солт-Лейк-Сити соответственно. Окончательное решение будет принято всеми членами МОК на 142-й сессии в Париже с 22 по 24 июля.
- В Татарстане стартовал второй этап приема заявок на возмещение личным подсобным хозяйствам (ЛПХ) части затрат по содержанию дойных коров, козоматок и козочек старше одного года. Размер государственной помощи на одну дойную корову, к примеру, составляет от 2 до 4 тысяч рублей в зависимости от количества голов. Однако несмотря на меры господдержки, поголовье крупного рогатого скота в ЛПХ республики сократилось почти на 13 тысяч голов, в том числе более чем на 5 тысяч коров.
- Минэкономразвития России планирует ввести изменения в визовый режим. Так, предлагается в одностороннем порядке отменить визы в страну для ряда государств. Также предлагается изменить сроки действия и стоимость виз, ввести их многократные аналоги. В министерстве рассматривают и введение в России визы по прибытии.
- Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов занял первое место в рейтинге медиаэффективности руководителей министерств и ведомств республики за первый квартал 2024 года. На позиции ниже находится мэр Казани Ильсур Метшин. Следом за ними идет министр спорта Татарстана Владимир Леонов — за прошедший квартал он смог подняться на пять позиций.
- В Казани на берегу Кабана планируется построить новую мечеть. Ее территория будет проходить в границах улиц Авангардной и Сормовской на берегу Среднего Кабана. Площадь проекта планировки составляет 0,5 гектара. Проектом предусмотрены зеленые зоны, улично-дорожные сети и сама мечеть.
- В России прошел второй этап учений нестратегических ядерных сил. В ходе него Министерство обороны провело электронные пуски по условным целям противника. В ведомстве отметили, что личный состав, задействованный в учениях экипажей Военно-морского флота, осуществил выходы в море в назначенный район патрулирования.
- В столице Татарстана планируется создать муниципальный бюджетный спортивно-оздоровительный комплекс «Казань». Согласно постановлению, учреждение откроют по адресу проспект Ямашева, д. 7. До 1 августа текущего года Комитет физической культуры и спорта исполкома города обязуется установить муниципальное задание для комплекса. В тот же срок необходимо установить штатное расписание учреждения.
- До конца года Казань получит 157 новых автобусов с газомоторным двигателем по контракту с ГТЛК. Экономия от эксплуатации такого автобуса составит 118 миллионов рублей за год. По оценке директора Средневолжского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» Булата Газизуллина, с переходом на газ получится сэкономить свыше 2 миллиардов рублей.
- Безымянный сквер в Авиастроительном районе Казани назовут в честь генерального директора АО «Казанский Гипронииавиапром» Бориса Тихомирова. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города. Сквер находится вблизи самого предприятия.
Ключевые события 841-го дня специальной военной операции на Украине
- Подразделениями группировки войск «Север» заняты более выгодные позиции. Нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Терновая, Волчанские Хутора, Тихое и Волчанск Харьковской области.
- Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 33 беспилотных летательных аппарата, а также четыре реактивных снаряда Vampire чешского производства и HIMARS производства США.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 613 самолетов, 276 вертолетов, 25 653 беспилотных летательных аппарата, 528 зенитных ракетных комплексов, 16 326 танков и других боевых бронированных машин, 1 337 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10 393 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 22 505 единиц специальной военной автомобильной техники.
Елизавета Пуншева
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