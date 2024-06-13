Минэкономразвития России предлагает ввести изменения в визовый режим
Минэкономразвития России планирует ввести изменения в визовый режим. Так, предлагается в одностороннем порядке отменить визы в РФ для ряда стран, об этом сообщил замминистра Минэкономразвития Дмитрий Вахруков.
Также предлагается изменить сроки действия и стоимость виз, ввести их многократные аналоги. В министерстве рассматривают и введение в России визы по прибытию.
Стоит подчеркнуть, что вчера министр экономического развития России Максим Решетников заявил о том, что Россия может отменить визовый режим с несколькими странами. Среди них Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Оман, Малайзия и Мьянма.
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