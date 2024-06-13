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Первую золотую медаль для сборной России на Играх БРИКС завоевала синхронистка Светлана Колесниченко

10:47, 13.06.2024

Первую золотую медаль для сборной России на Играх БРИКС завоевала синхронистка Светлана Колесниченко, сообщает ТАСС.

Соревнования по синхронному плаванию прошли в Казани во дворце водных видов спорта, состязания начались сегодня в 10.00.

Стоит подчеркнуть, что сегодня в рамках соревнований Игр БРИКС будет разыграно 23 комплекта наград в 9 различных дисциплинах.

Разиль Самигуллин

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