Первую золотую медаль для сборной России на Играх БРИКС завоевала синхронистка Светлана Колесниченко
Первую золотую медаль для сборной России на Играх БРИКС завоевала синхронистка Светлана Колесниченко, сообщает ТАСС.
Соревнования по синхронному плаванию прошли в Казани во дворце водных видов спорта, состязания начались сегодня в 10.00.
Стоит подчеркнуть, что сегодня в рамках соревнований Игр БРИКС будет разыграно 23 комплекта наград в 9 различных дисциплинах.
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